Российские элиты пока что сражаются между собой и боятся во всем обвинить Путина.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести мирные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным было правильно истолковано российскими элитами. Они понимают, что для заключения мира с Украиной, России придется сменить руководство.

Об этом заявил в эфире проекта FREEдом политолог Владимир Фесенко.

"Если говорить об усилении борьбы пауков и всякой нечисти... Конечно, это уже заметно невооруженным глазом. Именно военное поражение России в Украине, а также принципиальная позиция украинского руководства вызывает эту истерику, эти метания. Даже у Путина шизофрения - он с одной стороны фактически обрубает возможности для каких-то компромиссов, а с другой говорит - я хочу договариваться о мире", - объяснил он.

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Политолог добавил, что российская элита пока "цапается" между собой и боится назвать главного виновника в ситуации - самого Путина. В то же время простые россияне также начинают прислушиваться к Зеленскому.

"Вот эти инструкции как сдаться, прямые обращения президента - уже есть результаты", - подчеркнул Фесенко.

Уже сейчас есть мобилизированные военные РФ, которые хотят сдаться в плен. По мнению политолога, другие обращения Зеленского также будут работать.

Переговоры с РФ

30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, в которых Россия под дулами автоматов провела псевдореферендумы о вхождении в состав РФ.

Российские "рефедендумы" не признали, в частности, Украина, США и страны-члены Евросоюза.

Также 30 сентября Путин предложил Украине переговоры.

В этот же день прошло заседание СНБО. После заседания Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, и Киев будет вести диалог с другим российским президентом.

4 октября Зеленский ввел в действие это решение СНБО.

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