Также президент Украины рассказал, что может стать одним из самых дестабилизирующих факторов для Европы за все время полномасштабной войны.

Поставки оружия надо наращивать, потому что в Украине решается, сохранится ли свобода в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время видеовыступления на международном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Он подчеркнул, что Россия на территории Украины пытается не просто убивать людей, а "стереть сам факт того, что есть наше государство, что есть Украина. И что Украина стремится быть полноправной частью объединенной Европы".

Он отметил, что "это откровенно антиевропейская политика России", и это обязывает Европу реагировать, реагировать принципиально.

Зеленский отметил, что нужно поддерживать Украину еще активнее - оружием, финансами, политически. При этом он добавил, что "поставки оружия нужно наращивать".

"Потому что именно на поле боя в Украине решается, сохранится ли свобода в Европе для всех народов без исключения", - сказал Зеленский.

По его словам, именно в эти дни, когда Россия проиграет в войне против Украины, свобода европейцев победит на десятилетия вперед.

Зеленский подчеркнул, что главным шагом для усиления единства в Европе должно стать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза, а впоследствии и полноправное членство. "Не может быть даже соблазна у России допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе", - добавил он.

Президент Украины отметил, что если Россия почувствует, что Европа "дает слабину и может оставить Украину без очевидно необходимого решения о кандидатстве, то это будет одним из самых дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины".

Он подчеркнул, что главный смысл санкционных пакетов Европейского Союза – это "не просто нанести вред России, а сделать Европу независимой от России, оборвать все критические связи между Россией и странами Европы, которые Москва использует как оружие, в том числе энергетическое". "И поэтому я считаю неприемлемым, что на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, тратится столько времени... Больше месяца!", - сказал он.

Зеленский отметил, что хорошо, что шестой санкционный пакет наконец-то утвержден, но он должен заработать безотлагательно, чтобы можно было перейти дальше, к подготовке уже седьмого санкционного пакета.

"Каждая связь Европы с Россией, которая еще остается, это веревка, которую российское государство попытается превратить в удавку", - подчеркнул он.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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