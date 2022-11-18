Зеленский говорит, что спокойный человек, но не каждый день.

Это российскому диктатору Владимиру Путину надо думать, как справляться с давлением, потому что уже годы не те.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к университетскому сообществу Ирландии, отвечая на вопросы студентов, как он преодолевает психологическое давление в условиях войны.

"Абсолютно нормально. Для меня это не давление. Я спокойный человек достаточно. Ну, не каждый день. Мое окружение, команда знает - бывают разные моменты, скажу вам откровенно. Но вызовы для нашего государства и для нашего народа... мы пережили много разных вызовов и им уже не десятки, а сотни лет... И мы боремся за независимость, поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справляться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те", - сказал он.

Болезни Путина 2022 - самые интересные новости

В начале ноября британское издание The Sun, ссылаясь на сведения источника, близкого к Кремлю, писало, что у президента России есть ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.

По сведениям западных журналистов, в окружении Путина ходят слухи, что у него также есть рак предстательной железы.

В мае текущего года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что российский лидер серьезно болен раком.

Потом появилась информация, что у Путина не двигается правая рука.

Стоит отметить, что Путин в России находится у власти с 31 декабря 1999 года. 7 октября 2022-го главе РФ исполнилось 70 лет.

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