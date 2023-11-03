Насралла высоко оценил кровавое нападение палестинской группировки на Израиль 7 октября.

В своей первой с начала октября, когда палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, речи лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что участие ливанской парамилитарной организации в войне против Израиля уже "значительное". Он пригрозил, что боевые действия на ливано-израильской границе "не ограничатся" тем масштабом, который наблюдался до сих пор, пишут Sky News и The Telegraph.

Насралла утверждает, что Хезболла ведет "настоящую битву" с Израилем и готова ко "всем вариантам на ливанском фронте".

"Израиль бросает угрозы Ливану и ливанскому народу... Используя кровь женщин и детей Газы, разрушая мечети и церкви в Газе", — заявил он.

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Кроме этого, Насралла высоко оценил кровавое нападение палестинской группировки на Израиль 7 октября, назвав его "славной операцией джихада". В то же время он заявил, что не играл роли в ее планировании.

"Эта великолепная, благословенная крупномасштабная операция была на сто процентов палестинской с точки зрения решения и исполнения... Палестинцы держали это в секрете. Мы имеем право ими гордиться. Мы должны быть твердо уверены в том, что они будут вознаграждены в раю", – утверждает он.

Он также обратился к США, заявив, что американский флот в Средиземном море "не испугает" ливанскую группировку.

Его обращение было сделано после того, как 2 ноября "Хезболла" совершила крупнейшее нападение на Израиль, заявив о 19 одновременных ударах по позициям израильской армии и применении ударных беспилотников. Речь транслировалась в прямом эфире по всему Бейруту.

Хезболла и Израиль - это надо знать

После нападения ХАМАС на Израиль "Хезболла" активизировала свои нападения на северное пограничье страны. Эта шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, основанная в 1982 году в ответ на вторжение Израиля в Ливан, обладает мощным военным потенциалом, который представляет значительную угрозу для Израиля. После парламентских выборов 2022 года Хезболла потеряла контроль над парламентом Ливана, но осталась одной из самых влиятельных политических сил в стране.

Израиль пригрозил масштабным ударом по Ирану в случае, если "Хезболла" откроет северный фронт.

Аналитики считают, что война между Израилем и "Хезболлой" будет гораздо опаснее конфликта с ХАМАС. Израиль обладает гораздо более мощной военной силой, однако "Хезболла" может привлечь около 20 тысяч штатных бойцов, десятки тысяч резервистов, а также огромный арсенал мощного оружия.

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