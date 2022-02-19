Для поддержки Украины и ее обороноспособности, нужно предоставить четкую европейскую перспективу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока в вопросах поддержки Украины, энергетической безопасности и превентивных санкций против РФ будет тишина - тишины не будет на Донбассе.

Об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину и ее обороноспособность, предоставить четкую европейскую перспективу, имеющихся для стран-кандидатов инструментов поддержки, четких и обозримых временных рамок вступления в Альянс. Поддержать трансформации в нашей стране. Создать для Украины Фонд устойчивости и восстановления. И программу ленд-лиза поставки новейших вооружений, техники и оборудования для нашей армии, которая защищает всю Европу", - отметил президент.

Кроме того, по его словам, необходимо выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессии РФ, гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечить ее интеграцию в энергетический рынок ЕС.

Зеленский отметил, что сейчас "Северный поток-2" используется как оружие.

"Все эти вопросы требуют ответов. Пока вместо них тишина. И пока будет тишина - тишины не будет на востоке Украины, то есть – в Европе, то есть – в целом мире. Надеюсь, это наконец понимает и Европа, и весь мир", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, федеральный министр иностранных дел Германии АнналенаБербок допустила, что газопровод "Северный поток-2" может быть частью санкционного пакета против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину.

Об этом Бербок сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.