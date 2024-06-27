В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся следственные действия с участием бывшего топ-чиновника.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в настоящее время проводят следственные действия с участием бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По данным СМИ, следственные действия с экс-чиновником проходят в Киеве возле ресторана "Ишак" на Кловском спуске.

По данным Украинской правды, к бывшему замглавы Офиса президента пришли с обысками из-за дела со сливами из НАБУ. Сам фигурант находится в автомобиле, вокруг которого работают детективы НАБУ.

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Кирилл Тимошенко: последние новости

В январе 2023 года Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента (ОП). Он был известен своей работой над программой "Большое строительство".

В июле 2023 года НАПК сообщила, что Тимошенко обвиняют в коррупции. Так, занимая должность заместителя руководителя ОП, он подписал письмо в адрес Госпогранслужбы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, но по версии НАПК целью было оформление виз Тимошенко и его сына.

Кроме того, в прошлом году экс-чиновник трижды бесплатно проживал во львовском гостиничном комплексе, дважды - вместе с женой и сыном. А летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто на сумму 122 тыс. грн.

А 8 марта этого года стало известно, что бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назначен советником министра обороны.

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