Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что во время нового разговора Байден и Путин обсудят Украину.

Администрация Джо Байдена готовится ко встречи президентов США и России в декабре через видеосвязь.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Белый дом рассматривает возможность сдерживания российского вторжения в Украину, в том числе путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву и нового пакета санкций против Кремля. Обсуждения происходят в то время, как президент США Джо Байден и его помощники готовятся к виртуальной беседе с Путиным в следующем месяце, пишет издание.

По мнению аналитиков, встреча направлена на определение Вашингтоном цены вторжения в Украину и пути снижения напряженности между сторонами.

Читайте такжеПутин ответил, готовится ли РФ к вторжению в УкраинуОкружение американского главы ищет сейчас подходов, которые, с одной стороны, покажут России жесткую позицию США относительно растущей угрозы новой агрессии против Украины, а с другой – не спровоцируют эскалацию ситуации.

Что предшествовало

Как писал на днях Wall Street Journal, "в кулуарах" НАТО продолжается дискуссия относительно того, как НАТО будет реагировать на растущую угрозу полномасштабного наступления РФ на Украину. Однако все соглашаются, что надо "сохранить политические каналы" с Москвой.

Варианты действий, пишет издание, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, содержат шаги по укреплению обороноспособности Украины, введению более жестких экономических санкций в отношении России.

В то же время другие варианты призваны снизить риск конфронтации с Москвой, в частности ограничить военные учения США в Европе, которые, по мнению россиян, являются провокационными, и приостановить военную помощь Украине, заявили официальные лица в комментарии WST.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская