У Зеленского хорошие отношения и с Харрис, и с Трампом, утверждает глава Офиса президента.

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что новый президент США не может "подарить" российскому диктатору Владимиру Путину победу над Украиной в войне.

Таким прогнозом чиновник поделился во время интервью с телеведущей 1+1 Натальей Мосейчук. Полная версия беседы выйдет на канале ведущей в YouTube в субботу, 9 ноября. Ермак отметил, что украинский лидер имеет хорошие отношения с обоими кандидатами на пост президента США - и с демократкой Камалой Харрис, и с республиканцем Дональдом Трампом.

"После участия в Нью-Йорке в заседании Генеральной ассамблеи (ООН, - Ред.) президент представил план победы в Белом доме, в Конгрессе одному кандидату - вице-президенту Камале Харрис. После этого была встреча в Нью-Йорке с Дональдом Трампом. Я знаю точно, я присутствовал на всех этих встречах, что у президента очень хорошие отношения и с Камалой Харрис, и с Дональдом Трампом", - заверил глава ОП.

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Собеседник добавил, что не может раскрывать подробности встреч, особенно накануне выборов в Штатах:

"...но я точно могу вам сказать, - это не просто формальные, это очень хорошие личные отношения. И, поверьте, мы вернулись в Украину с ощущением того, что я не верю, что ни один из президентов Соединенных Штатов будет готов подарить Путину победу...".

В центре внимания выборы в США 2024 - новости, которые уже сообщались

Выборы американского президента должны состояться 5 ноября. Издание The Economist вместе с консалтинговой и социологической компанией Globescan провело опрос в 29 государствах и в особом административном районе Китая Гонконге и выяснило, что в среднем во всех странах большинство респондентов поддерживают Харрис.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждал, что украинская сторона уверена в том, что после выборов в США американские власти будут продолжать поддерживать Киев. Глава МИД отмечал, что Украину поддерживают как демократы, так и республиканцы.

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