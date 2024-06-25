Блок представит "переговорные рамки" реформ и законодательства, которые нужно пройти, чтобы считаться готовыми к вступлению.

Во вторник, 25 июня, Украина начнет переговоры о вступлении в Евросоюз. Министры ЕС встретятся с украинскими чиновниками в Люксембурге, чтобы официально начать процесс, который займет годы, но который знаменует собой чрезвычайно символический момент для воюющей страны. Блок также начнет переговоры с соседней Молдовой, которая подала заявку на членство в 2022 году, пишет Financial Times.

На встречах ЕС представит обеим странам "переговорные рамки" реформ и законодательства, которые они должны принять, чтобы считаться готовыми к вступлению.

"Мы преодолели барьер от обещания к выполнению. Это решение основывается на заслугах", – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины сказала Ольга Стефанишина в интервью FT, отметив, что Украина выполнила все критерии для начала переговоров.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подчеркнула "важный сигнал", который подает этот шаг: "Путин хотел аннексировать Украину. Вместо этого [Украина] сейчас ближе к ЕС, чем когда-либо прежде", – подчеркнула она.

Символический шаг

Отмечается, что в 2013 году десятки тысяч украинцев вышли на улицы во время восстания, которое назвали продемократическим "Евромайданом", после решения пророссийского президента Виктора Януковича выйти из соглашения о более тесной ассоциации с ЕС. Это движение в конце концов привело к тому, что Янукович искал убежища в России.

Во время восстания погибло более 100 протестующих, известных как "Небесная сотня", и 13 милиционеров. Дальнейшая аннексия Крыма, война на востоке Украины и полномасштабное вторжение в страну в 2022 году стоили жизни более 15 000 гражданских лиц, по данным ООН. Что касается военных, то более 100 000 украинских защитников были ранены или убиты с 2022 года. Западные столицы оценивают количество российских жертв по меньшей мере в 350 000.

Евроинтеграция Украины

Ранее УНИАН писал, что Совет Европейского Союза официально утвердил переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы. Уже 25 июня ЕС начнет подготовку к межправительственным конференциям с этими странами. Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что после завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет всего в трех шагах от полноправного членства в Евросоюзе.

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