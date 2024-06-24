Глава украинского МИД также выступил перед Советом ЕС по иностранным делам.

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся уже завтра, 25 июня. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.

По его словам, сегодня у него было выступление перед Советом ЕС по иностранным делам.

"Я поблагодарил 27 стран-членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра", - заверил глава МИД. Видео дня

Во время своей речи Кулеба отметил важность 14-го пакета санкций ЕС для того, чтобы в дальнейшем подавлять военную экономику президента РФ Владимира Путина. Также министр отметил последние шаги Европейского Союза по использованию замороженных активов РФ в интересах Украины.

Кроме того, дипломат призвал союзников ускорить поставки военной помощи, в частности средства ПВО, а также расширить производство оборонной промышленности.

"Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", - отметил Кулеба.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как писал УНИАН, Совет Европейского Союза официально утвердил переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Также о начале переговоров сообщила и президент Молдовы Майя Санду.

"Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге", - говорится в заявлении Совета.

Позже стало известно, что в Украине сформировали переговорную делегацию по вступлению в ЕС. В нее вошло 34 переговорщики, среди которых глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, министр окружающей среды и защиты природных ресурсов Руслан Стрелец и заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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