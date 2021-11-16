Джонсон предупреждает, что Запад должен выбрать между российским газом и поддержкой Украины.

ЕС предстоит сделать выбор между российским газом и суверенитетом в регионе. Великобритания поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Guardian.

Джонсон предостерег Европу от роста зависимости от российского газа, выступая с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити. В обращении к европейским странам, зависящим от российского газа, премьер-министр предположил, что, по его мнению, глава РФ Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок по трубопроводам, которые проходят через Восточную Европу, если Запад заявит о своем намерении защищать Украину.

"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что вскоре встанет выбор между тем, подсесть еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или заступиться за Украину и выступить на защиту мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться", - сказал Джонсон.

Вместе с тем он подчеркнул, что основной акцент Лондон намерен делать на взаимодействии с теми государствами, которые разделяют его ценности. Подобный подход он объяснил" обязательством в области демократии и свободы", которое лежит на Великобритании.

При этом Джонсон выступил против изоляции РФ.

В субботу глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказалась еще более конкретно, призвав страны в Европе выступать единым фронтом в противодействии сооружению газопровода "Северный поток-2". Говоря о газопроводе, она выступила с утверждением, что усиление зависимости от российского газа грозит подорвать европейскую безопасность.

Ранее, как писал УНИАН, Британия заявила о готовности перебросить спецподразделения в Украину из-за угрозы вторжения РФ.

Что нужно знать о "Северном потоке-2" - справка УНИАН

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Его запустят после сертификации, как прогнозируют, в начале 2022 года.

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Автор: Виктория Гордиенко