Силы обороны и оккупационная армия напрягаются, чтобы захватить территорию и получить любое тактическое преимущество до переговоров.

Для значимых боев на фронте в Украине, возможно, осталось лишь семь недель. Как пишет Politico, каждая из сторон прилагает значительные усилия, чтобы именно ее действия стали последним большим толчком в войне.

Избранный президент США Дональд Трамп обещал прекратить военный конфликт в Украине в течение дня после вступления в должность и назначил бывшего помощника по вопросам национальной безопасности и генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по делам России и Украины с мандатом на переговоры о перемирии.

Сейчас Силы обороны и оккупационная армия напрягаются, чтобы захватить территорию и получить любое тактическое преимущество, чтобы усилить свое влияние до начала переговоров.

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"Скоро появится предложение, которое изменит правила игры в виде Дональда Трампа", - сказал Джеймс Никси, руководитель программы "Россия-Евразия" мозгового центра Chatham House в Лондоне.

Это делает следующие два месяца до его инаугурации потенциально опасным моментом, поскольку на карту поставлено очень много для обеих сторон.

"Все предполагают, что должны состояться переговоры, и украинцы, и россияне хотят быть в лучшем для них месте. Поскольку обе стороны прилагают больше усилий, риск просчета становится острее", - сказал высокопоставленный западный чиновник на условиях анонимности.

Эскалацию можно увидеть не только на поле боя, куда Россия перебросила тысячи северокорейских военных, но и в угрозах Кремля. Страна-агрессор ослабила предохранитель по использованию своего ядерного оружия и атаковала Украину новым типом ракеты. Более того, Москва пригрозила, что американская противоракетная база в Польше будет "приоритетной целью для потенциальной нейтрализации".

"Киев и Москва имеют разные причины желать скорейшего завершения войны. Они оба борются со временем не только из-за Трампа, но и потому, что у обоих есть системные эндемические проблемы", - пояснил Никси.

По его мнению, Украине не хватает рабочей силы, и, похоже, она "на пути к проигрышу в этой войне". Россия же, хотя и нашла помощь со стороны КНДР и Китая, имеет другие серьезные проблемы - давление на ее экономику, ослабление рубля и отказ Путина проводить мобилизацию.

Официальные лица НАТО считают, что Россия завоевывает позиции, но дорогой ценой, теряя, возможно, 1500 военных в день. В то же время Украина держится, хоть и тяжело.

"Это непросто, но это еще не конец. Это не проигранное дело", - убежден адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прогнозирует, что последние недели войны могут стать критическими, поскольку условия перемирия могут определять жизнь людей в Украине на поколения.

"Эти исторические решения между странами всегда будут оставлять что-то", - добавил он.

Выбор Трампом своего посланника также является определяющим. В апреле 80-летний Келлог стал соавтором стратегического документа, в котором призвал продолжать вооружать Украину, но только при условии, что Киев согласится участвовать в мирных переговорах с Россией. По его словам, США "должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности, которое можно проверить". Однако мирные переговоры имеют и свои подводные камни.

"Мало доказательств того, что Путин действительно хочет вести переговоры по-настоящему. Он может быть терпеливым там, где это в его собственных интересах", - говорит один из собеседников издания.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предупредила, что риск переговоров с Путиным будет заключаться в том, что он перегруппируется и снова вторгнется в Украину.

По мнению Никси из Chatham House, Путин жаждет расширения войны.

"Он действительно верит, что находится в состоянии войны с глобальным Западом, и он нашел новый способ справиться с ней, обратившись к тому, что он называет "глобальным большинством", и объединив усилия с ним. Путин действительно хочет привести основанный на правилах международный порядок, потрепанный и несовершенный, какой он есть, к разрушению", - подытожил эксперт.

Мирные переговоры в войне

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ откладываются по вине "сильных стран". По его словам, начинать мирные переговоры с Россией сейчас нет смысла, поскольку "сильные страны" еще не сформировали четкую позицию по будущему соглашению.

Приближенный к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм отмечал, что Дональд Трамп якобы планирует добиваться выгодного мира для Украины, за который Киев заплатит своими ресурсами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отмечал, что Альянс и Трамп убедят Путина сесть за стол переговоров.

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