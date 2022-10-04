В Тегеране вспомнили об уставе ООН и заявили, что всегда неукоснительно выступают "за уважение к суверенитету любой страны".

В МИД Ирана заявили, что не признают так называемые "референдумы", которые Россия организовала на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом заявил представитель иранского МИД Нассер Канаани на брифинге, его процитировала пресс-служба министерства.

"Исламская Республика, как всегда, в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения принципа суверенитета и территориальной целостности всех государств как основной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН", - заявил Канани. Видео дня

По его словам, Иран выступает против любых "провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия".

Отметим, что Иран является одним из немногих союзников России, помогающих Путину в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет российской армии свои беспилотники, которые ВСУ регулярно сбивают на южном направлении.

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