Послы Евросоюза обсудят недавние визиты премьер-министра страны Орбана - в частности, в Россию.

Послы стран-членов Европейского Союза в среду, 10 июля, обсудят недавние визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - в частности, в Россию. Об этом в соцсети Х сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

Он намекнул, что в ЕС могут отобрать председательство у Венгрии.

"Послы ЕС в среду обсудят Венгрию и последние визиты Орбана, в частности в Россию. Вряд ли это произойдет, но, как кто-то сказал, "снова вытащили материалы о том, как отобрать председательство", - написал Йозвяк. Видео дня

Последние дипломатические шаги Виктора Орбана

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай и встретился с лидером этой страны Си Цзиньпином. Стороны вели переговоры в государственном пансионате Дяоюйтай.

Орбан описал поездку в Пекин как продолжение миссии за "мир" для Украины. В частности, он отметил, что "кроме воюющих сторон, то, когда закончится российско-украинская война, зависит от США, Евросоюза и Китая".

Перед этим Орбан прилетел в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным. В ЕС заявили, что Орбан совершает визит в Москву исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, и во время него не представляет Европейский союз.

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