По словам военного, оружие, предоставленное западными союзниками, поможет удержать ВСУ собственные позиции и контратаковать.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал основополагающим не только в укреплении вооруженной поддержки Киева, но и в понимании, как Украина должна победить в войне. Такое мнение в комментарии для 24 Канала высказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, оружие, предоставленное западными союзниками, поможет удержать ВСУ собственные позиции и контратаковать, поскольку обострение на фронте в некоторых точках достигает пика.

Основополагающими итогами визита Зеленского в США Свитан считает:

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утверждение всех целей Украины в контексте ее победы над Россией и четкое артикулирование именно о победе;

выделение пакета военной помощи на почти 8 миллиардов долларов, которого хватит на время не только для обороны, но и точечных контрнаступательных действий;

риторика украинской победы была доведена до Камалы Харрис, и она с ней полностью согласилась, работа с Дональдом Трампом еще продолжается.

Визит Владимира Зеленского в США: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский представил Трампу план победы. По итогам встречи с экс-президентом США и нынешним кандидатом на пост главы Белого дома Зеленский заявил, что "мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена".

Ранее президент США Джо Байден объявил помощь Украине на $2,4 млрд. В начале встречи с Зеленским в Белом доме он отметил, что вместе с украинским коллегой собирается обсудить, как Украина "возьмет верх в этом конфликте".

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