Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы как стороны защиты, так и стороны обвинения.

Апелляционный суд оставил народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы как стороны защиты, так и стороны обвинения, а также отказал 26-м нардепам во взятии Медведчука на поруки.

Адвокаты Медведчука просили освободить политика из-под домашнего ареста, а прокуроры добивались ареста с альтернативой залога в размере 300 млн грн.

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Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» («Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах. «Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем», - отметил он.

18 мая Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука. Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн, адвокаты Медведчука требовали смягчения меры пресечения.

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Автор: Антонина Доломанжи