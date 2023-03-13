Украинский парламент также планирует обратиться к международным организациям и органам власти других государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики "рашизма".

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических" (№9101).

Текст проекта постановления авторства группы депутатов опубликован на сайте парламента. В соответствующем заявлении ВР осуждает "рашизм" как идеологию и практики, лежащие в основе государственной политики Российской Федерации.

Украинский парламент обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики "рашизма".

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ВР осуждает "рашистский режим" президента Российской Федерации Владимира Путина как преступный и призывает международное сообщество присоединиться к признанию действующего политического режима РФ преступным.

Кроме того, Рада призывает международное сообщество применить реальные меры, которые дадут возможность привлечь военно-политическое руководство России к ответственности за совершение в отношении Украины и ее народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида.

Также ВР обращается к странам мира с призывом объединить усилия для преодоления угроз, которые представляют для мира и безопасности, действующий политический режим РФ, идеология и практики "рашизма".

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что принятие соответствующего заявления позволит сформировать единый подход международных институтов к определению российской политики как основы совершения ею неоправданной вооруженной агрессии в отношении Украины и будет способствовать объединению усилий для преодоления угроз для мира и безопасности.

"Заявление предоставит возможность в очередной раз напомнить миру о неоправданном преступлении агрессии, допущенном в отношении Украины, и станет очередным этапом привлечения к реальной ответственности руководства Российской Федерации", - говорится в тексте.

Идеология рашизма

Как сообщал УНИАН, ранее историк Станислав Кульчицкий пояснил, что в центре идеологии русского рашизма находится поглощение "Великороссией" Украины и Беларуси. По его словам, к созданию этой идеологии приложил руку не только президент РФ Владимир Путин. Рашизм создали, чтобы осовременить российскую империалистическую идеологию.

Между тем, Министерство образования и науки летом 2022 года внесло изменения в учебную программу школы в ответ на вызовы, возникшие из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

В частности, обновлен перечень терминов/понятий: "присвоение суверенитета" (в значении присвоения, захват суверенитета УССР союзным центром), "русский мир", "рашизм"; вместо выражения "политика русификации" применено выражение "політика російщення", которое точнее отражает сущность явления и процесса; уточнен контекст применения понятия "коллаборационизм".

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