Кирби отметил, что боеприпасы с обедненным ураном не представляют никакой радиационной опасности.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал реакцию РФ на поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он посоветовал России вывести свои войска с территории Украины, если там боятся за поражение своих танков этими снарядами на поле боя.

"Этот вид боеприпасов является достаточно распространенным и используется на протяжении десятилетий. Я думаю, здесь на самом деле речь идет о том, что Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки", – цитирует заявление Кирби во время брифинга "Укринформ".

Он отметил, что боеприпасы с обедненным ураном не представляют никакой радиационной опасности.

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"И если у россиян это действительно вызывает беспокойство, и они очень обеспокоены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто вывести их из Украины, обратно в РФ", – подчеркнул Кирби.

Снаряды с обедненным ураном

Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном, которые могут использоваться в танковой эскадрилье. Применение этих боеприпасов никак не регулируется. Кроме того снаряды с обедненным ураном не считаются химическим или ядерным оружием.

Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что из-за этого в России начали разворачивать истерику, к которой присоединился и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам Згурца, эти боеприпасы являются достаточно эффективным способом борьбы с вражескими танками.

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