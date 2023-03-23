Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал реакцию РФ на поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он посоветовал России вывести свои войска с территории Украины, если там боятся за поражение своих танков этими снарядами на поле боя.
"Этот вид боеприпасов является достаточно распространенным и используется на протяжении десятилетий. Я думаю, здесь на самом деле речь идет о том, что Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки", – цитирует заявление Кирби во время брифинга "Укринформ".
Он отметил, что боеприпасы с обедненным ураном не представляют никакой радиационной опасности.
"И если у россиян это действительно вызывает беспокойство, и они очень обеспокоены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто вывести их из Украины, обратно в РФ", – подчеркнул Кирби.
Снаряды с обедненным ураном
Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном, которые могут использоваться в танковой эскадрилье. Применение этих боеприпасов никак не регулируется. Кроме того снаряды с обедненным ураном не считаются химическим или ядерным оружием.
Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что из-за этого в России начали разворачивать истерику, к которой присоединился и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам Згурца, эти боеприпасы являются достаточно эффективным способом борьбы с вражескими танками.
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