Разумков говорит, что в вопросе руководства фракцией "есть коллизия".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил в Регламентный комитет обращение двух частей фракции "Голос" относительно их руководства.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя ситуацию с заявлениями двух частей фракции, одна из которых говорит, что вместо Ярослава Железняка временно исполняющим обязанности главы фракции избран Роман Косенко.

Разумков отметил, что от двух частей этой фракции к нему поступили "противоположные позиции по поводу того заседания, которое состоялось или не состоялось (речь идет о заседании фракции "Голос" по смене руководства – УНИАН). Согласно положению там есть коллизия. Это мое личное мнение".

Читайте такжеВ партии "Голос" смогли ответить на вопрос об американском паспорте Киры Рудык

По его словам, для того, чтобы быть максимально объективным, он оба обращения направил в комитет ВРУ по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

Разумков добавил, что он ждет вывода комитета, который станет "базисом, на котором мы сможем двигаться дальше и, надеюсь, решим этот вопрос".

Что случилось

12 июля народный депутат Устинова в Facebook написала, что 11 народных депутатов проголосовали за увольнение Железняка с поста руководителя фракции "Голос", а временно исполняющим обязанности главы фракции стал "киборг" Роман Костенко.

Комментируя это сообщение, Железняк написал в Facebook, что остается главой фракции "Голос", и призвал воспринимать заявления о его увольнении с должности руководителя фракции как не соответствующие действительности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк