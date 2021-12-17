В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что только Украина и Организация Североатлантического договора (НАТО) будут решать вопросы членства в Альянсе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности", - отметил Николенко.

В связи с положениями этих проектов, касающихся украинского государства, спикер МИД отмечает, что "только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе".

Читайте такжеВ НАТО приглашают РФ обсудить не только ее "предложения", но и действия в Европе

Также, по словам Николенко, такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в заявлении Североатлантического совета от 16 декабря 2021 года.

"Это же касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества", - заявляет спикер.

"Подчеркиваем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", - констатирует Николенко.

"В связи с этим призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня, и уже сейчас начать выполнение Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата, в том числе общих согласованных выводов саммита Нормандской четверки 2019 года. Выводов, которые касаются, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведения последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками", - подытожил Николенко.

Читайте такжеЗеленский провел встречу с послами G7 и Евросоюза в УкраинеРоссия не хочет видеть Украину и другие постсоветские страны в НАТО

Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в Альянс и "отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины".

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето на членство Украины в Альянсе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

В заявлении Североатлантического совета НАТО от 16 декабря сказано, что Альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию вывести ее силы из Украины в соответствии с международными обязательствами и обещаниями. "Мы поддерживаем право всех стран принимать решения относительно их будущего и зарубежной политики свободно от внешнего вмешательства. Отношения НАТО с Украиной - это дело только Украины и 30 стран-членов НАТО", - отмечается в заявлении.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко