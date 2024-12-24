Украина не ведет переговоры о сокращении помощи украинцам в Евросоюзе.

В Министерстве иностранных дел Украины опровергнут ряд утверждений статьи El Pais относительно возвращения граждан Украины из стран Европейского Союза.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает украинское внешнеполитическое ведомство в Telegram.

В частности, спикер отметил, что некоторые утверждения в статье издания El Pais некорректны.

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"Во-первых, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС", - подчеркнул Тихий.

В то же время, во-вторых, как подчеркивает представитель МИД, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству.

"Цель - создать положительную мотивацию, а не препятствия, для стимулирования добровольного возвращения наших граждан", - отметил Тихий.

Кроме того, Министерство национального единства Украины в социальной сети Facebook уточнило свою позицию относительно материала СМИ о возвращении украинцев домой.

"Украина не имеет целью принудительно возвращать своих граждан или создавать искусственные ограничения для украинцев за рубежом, в частности относительно доступа к консульским услугам или отмены социальной помощи", - говорится в сообщении.

В министерстве подтвердили, что основная цель - создать условия для добровольного возвращения граждан, обеспечив безопасность, экономические возможности, доступ к жилью и социальным услугам.

В то же время, сказано, что МинНацЕдности и МИД продолжат работать над сохранением национальной и культурной идентичности украинцев, находящихся за рубежом.

Что известно о статье El Pais

Ранее издание El Pais утверждало, что Украина выступает за то, чтобы вернуть граждан "домой" - в частности, с помощью таких методов, как прекращение помощи беженцам и закрытие доступа к консульским услугам для мужчин мобилизационного возраста. Известно, что от шести до десяти миллионов украинцев оказались за границей с начала полномасштабной войны.

При этом, Министерство национального единства было создано именно для решения задачи с возвращением граждан в Украину. Кроме того, было одобрено в первом чтении признание двойного гражданства, которое до сих пор было запрещено.

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