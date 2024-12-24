В Министерстве иностранных дел Украины опровергнут ряд утверждений статьи El Pais относительно возвращения граждан Украины из стран Европейского Союза.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает украинское внешнеполитическое ведомство в Telegram.
В частности, спикер отметил, что некоторые утверждения в статье издания El Pais некорректны.
"Во-первых, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС", - подчеркнул Тихий.
В то же время, во-вторых, как подчеркивает представитель МИД, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству.
"Цель - создать положительную мотивацию, а не препятствия, для стимулирования добровольного возвращения наших граждан", - отметил Тихий.
Кроме того, Министерство национального единства Украины в социальной сети Facebook уточнило свою позицию относительно материала СМИ о возвращении украинцев домой.
"Украина не имеет целью принудительно возвращать своих граждан или создавать искусственные ограничения для украинцев за рубежом, в частности относительно доступа к консульским услугам или отмены социальной помощи", - говорится в сообщении.
В министерстве подтвердили, что основная цель - создать условия для добровольного возвращения граждан, обеспечив безопасность, экономические возможности, доступ к жилью и социальным услугам.
В то же время, сказано, что МинНацЕдности и МИД продолжат работать над сохранением национальной и культурной идентичности украинцев, находящихся за рубежом.
Что известно о статье El Pais
Ранее издание El Pais утверждало, что Украина выступает за то, чтобы вернуть граждан "домой" - в частности, с помощью таких методов, как прекращение помощи беженцам и закрытие доступа к консульским услугам для мужчин мобилизационного возраста. Известно, что от шести до десяти миллионов украинцев оказались за границей с начала полномасштабной войны.
При этом, Министерство национального единства было создано именно для решения задачи с возвращением граждан в Украину. Кроме того, было одобрено в первом чтении признание двойного гражданства, которое до сих пор было запрещено.