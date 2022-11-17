Кроме индивидуальной ответственности неотвратимую ответственность за сбивание МН17 понесет и Российская Федерация как государство.

Российская Федерация как государство в будущем понесет неотвратимую ответственность за сбитие пассажирского самолета Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года в небе над Донецкой областью.

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в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно объявления сегодня первых приговоров лицам, виновным в сбитии самолета рейса МН17.

В частности, отмечается, что решение суда является знаковым событием на пути к установлению справедливости и обеспечению неотвратимости наказания за совершенные преступления.

"Оглашенные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых в конце концов окажутся и те, кто принимал решения и отдавал приказ о сбитии пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно произойдет", - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что помимо индивидуальной ответственности неотвратимую ответственность за сбитие МН17 понесет и Российская Федерация как государство.

"Передача преступникам ЗРК "Бук" является очевидным нарушением международного права, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Транспортировка смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств по делу по иску Украины к РФ, который сейчас рассматривается Международным судом ООН", - сказано в заявлении.

В МИД заявили, что Украина продолжит прилагать усилия вместе с партнерами, чтобы установить справедливость в отношении жертв трагедии самолета рейса MH17, а также их родных, которые продолжают страдать из-за потери.

Приговор суда в Гааге: детали решения

Как сообщал УНИАН, суд в Гааге сегодня, 17 ноября, подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году ракетой российского производства.

Суд постановил, что пассажирский лайнер сбит ракетой "Бук" под Первомайском Донецкой области, территорию которой контролировала Россия. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе, а именно - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко.