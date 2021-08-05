Утром стало известно о выходе всех франковских депутатов из рядов партии.

В партии " Голос" прокомментировали выход всего состава Ивано-Франковской организации из рядов политсилы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В "Голосе" напомнили, что партия начиналась как проект одного человека, к которому со временем приобщались разнообразные группы людей.

Выход депутатов считают очевидной вещью, учитывая разные политические взгляды.

Читайте такжеВ "Голосе" уверены, что никто из фракции выходить не будет"Сейчас идет процесс идеологической и организационной кристаллизации. Мы строим либеральную политическую силу в самом глубоком понимании контекста либерализма – и потому естественно, что одни люди отходят от партийного строительства, другие приобщаются. Кто-то стремится к консерватизму, кто-то тяготеет к христианской этике, у кого-то высокий уровень нетерпимости к определенным проявлениям свободы. Люди все очень разные, и это естественно", – пояснили журналистам в пресс-службе.

В партии отметили важность общих идеологических принципов взамен "общих патриотических эмоций".

Решения франковских партийцев уважают и благодарят их за работу.

"И дальше идем параллельными маршрутами", – добавили в "Голосе".

Что случилось

Вслед за винницкими депутатами, которые еще в июне объявили о выходе из партии "Голос", аналогичное решение приняли и члены Ивано-Франковской ячейки 5 августа.

Свое решение они объяснили тем, что председатель партии Кира Рудык и ее близкое окружение "решили захватить власть, и распределить ее между своими доверенными людьми".

Конфликт в партии " Голос": что известно

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос", и раскритиковал руководство партии.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

16 июня 10 народных депутатов, избранных на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

Позже на пресс-конференции по результатам съезда партии председатель партии "Голос", народный депутат от "Голоса" Кира Рудык сообщила, что на съезде партии было принято решение об исключении из рядов партии 7 членов, являющихся народными депутатами. Это Устинова, Стефанишина, Юрчишин, Клименко, Бобровская, Лозинский и Цабаль.

С марта 2020 партию "Голос" возглавляет народный депутат Кира Рудык. Она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне 2020 сложил полномочия народного депутата.

Автор: Яна Ставская