Городского голову обвиняют в том, что он надругался "над исторической и культурной реликвией" и "тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов".

Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении городского головы украинского города Днепра Бориса Филатова.

Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

В Беларуси Филатову инкриминируют разжигание национальной вражды, действия квалифицируют по ч. 2 ст. 130 Уголовного кодекса Республики.

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета. Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Как сообщал УНИАН, Беларусь прислала Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага, установленного возле мэрии Днепра. В посольстве Республики заявили о "циничном проявлении недружественного отношения к суверенной белорусской нации" и "акте государственного вандализма" со стороны украинских властей.

От Украины требуют вернуть флаг Беларуси на его место, официально извиниться и провести расследование.

Мэр Днепра Борис Филатов в свою очередь пояснил, что местная молодежь установила в мэрии флагштоки с флагами национальных общин, а бело-красно-белый флаг не является запрещенным в Украине, "в отличие от нацистской и коммунистической символики".

"Поэтому молодежь может вешать в мэрии любые флаги, которые захочет. Хоть радужные. Это ее право", - отметил Филатов.

Ранее в Беларуси уже заводили уголовные дела на главу МИД Латвии и мэра Риги из-за снятия в центре города флага Беларуси и замены его на бело-красно-белый.

Вас также могут заинтересовать новости: