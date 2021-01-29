Генпрокуратура готовит соответствующий пакет документов, сообщила представитель ведомства Анжелика Курчак.

В Беларуси бело-красно-белый флаг могут признать экстремистским.

Читайте такжеЛукашенко обозвал Навального "немецким протестуном"Как сообщает TUT.by, по словам официального представителя Генпрокуратуры Анжелики Курчак, ведомство готовит соответствующий пакет документов.

«С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», - отметила она.

Также стало известно, что в Генпрокуратуру обратились «неравнодушные» белорусы с заявлением, чтобы запретили БЧБ-символику и причислили ее к экстремистской. Чтобы это произошло, они просят ведомство обратиться в суд.

В Генпрокуратуре заявили, что приняли к рассмотрению это обращение. Тем временем чиновники сейчас занимаются законопроектом о недопущении героизации нацизма. Для этого создали специальную рабочую группу, и некоторые участники как раз говорят о запрете БЧБ-символики.

Сейчас законопроект находится на стадии доработки. Между тем еще одна группа белорусов намерена запустить гражданскую законодательную инициативу по защите этой символики.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

17 декабря Европейский Союз утвердил третий пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.

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Автор: Тамара Отовская