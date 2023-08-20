Правительство Михаила Мишустина разрабатывает новый бюджетный план, который станет для электората "подсластителем" перед выборами.

Российский правитель Владимир Путин активно готовится к президентским выборам 2024 года несмотря на падение рубля и другие внутриполитические проблемы.

Как сообщает Bloomberg, Кремль перед выборами пытается избежать инфляции, а потому из-за падения рубля российский ЦБ поднял учетную ставку.

Не имея цели проведения выборов, Центральный банк мог бы дождаться следующего запланированного заседания по денежно-кредитной политике, чтобы принять меры. Сейчас он сталкивается с открытым давлением со стороны помощников Путина, которые требуют стабилизировать обменный курс и предотвратить вероятный коллапс экономики.

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Правительство Михаила Мишустина разрабатывает новый бюджетный план, который станет для электората "подсластителем" перед выборами.

"Внутриполитические соображения свидетельствуют в пользу более жесткой монетарной политики. Если бы рубль продолжал терять стоимость, это привело бы к росту инфляции на 1-1,5%, а пик роста цен пришелся бы на совсем неподходящее время – накануне мартовских выборов", – сказал Александр Исаков, российский экономист Bloomberg Economics.

Историческое падение курса рубля - что надо знать

За год российский рубль потерял половину своей стоимости. В минувшую субботу рубль обвалился до 100 единиц за один доллар.

На этом фоне российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с членами правительства и Центробанка. Там обсуждали, в частности, методы охоты на теневые запасы валюты местных олигархов.

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