После принятия член ЕС не может быть исключен из сообщества.

Поспешный прием Украины в ЕС без прохождения необходимых институциональных реформ может подорвать верховенство закона.

Об этом заявила замглавы Европарламента Катарина Барли, сообщает Noz.de.

Барли отметила, что Украина должна пройти весь путь реформ по части верховенства права, рыночной экономики и борьбы с коррупцией.

Она также отметила, что член ЕС не может быть исключен из сообщества, поэтому нельзя принимать Украину скоропалительно.

"Мы сейчас наблюдаем это на примере Венгрии, страны, которая систематически подрывает верховенство закона. Критерии, установленные для вступления, такие как институциональная стабильность, функционирующая рыночная экономика и верховенство закона, например, должны быть полностью соблюдены", – отметила она.

"Я почти уверена, что все страны-члены ЕС хотели бы сгладить для Украины путь к вступлению в Евросоюз. Да, есть разные мнения о временном горизонте, но в основном все едины в отношении цели", – резюмировала политик.

В то же время она отметила, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС может стать своеобразным сигналом для России.

"Это станет важным сигналом для Москвы о том, что ЕС не испугается, когда дело дойдет до защиты наших ценностей", - сказала Барли.

Кандидатство в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

17 июня, Еврокомиссия обнародовала вывод, в котором рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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