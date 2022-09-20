Глава ОП подчеркнул, что Россия осуществляет шантаж угрозами и запугивает "референдумами" и "мобилизацией" из-за того, что боится разгрома.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина решит российский вопрос, угрозу можно ликвидировать только силой.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми...", - отметил руководитель ОП.

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Он подчеркнул, что именно так выглядит страх разгрома, ведь враг боится и примитивно манипулирует.

"Украина решит российский вопрос. Угрозу возможно ликвидировать только силой", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, заявил о проведении "референдума" о вхождении области в состав Российской Федерации.

Кроме того, сегодня в России Госдума ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение" и "военное время". В частности, самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения, а также добровольная сдача в плен будут наказываться тюрьмой.

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