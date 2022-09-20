Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина решит российский вопрос, угрозу можно ликвидировать только силой.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми...", - отметил руководитель ОП.
Он подчеркнул, что именно так выглядит страх разгрома, ведь враг боится и примитивно манипулирует.
"Украина решит российский вопрос. Угрозу возможно ликвидировать только силой", - подчеркнул Ермак.
Как сообщал УНИАН, гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, заявил о проведении "референдума" о вхождении области в состав Российской Федерации.
Кроме того, сегодня в России Госдума ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение" и "военное время". В частности, самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения, а также добровольная сдача в плен будут наказываться тюрьмой.