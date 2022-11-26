Дмитрий Кулеба напомнил, что целью Украины является восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Украина призывает союзников направить усилия на достижение цели победы и восстановление территориальной целостности нашего государства, которая является вполне достижимой.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Le Parisien, информирует пресс-служба МИД.

"Несколько выдающихся генералов за Атлантикой и в Европе твердо верили, что России понадобится максимум неделя, чтобы оккупировать Киев и взять под контроль Украину в феврале. Поэтому когда я слышу пессимистические оценки сегодня, я прошу всех направить свою энергию на то, чтобы способствовать победе, а не искать причины возможных неудач", - отметил он.

Видео дня

Министр подчеркнул, что Украина ценит преданность партнеров цели поддержки нашего государства и призывает уважать цену, которую платит украинский народ в борьбе за свою свободу против российской агрессии и оккупации.

"Какой бы ни была преданность наших партнеров, которую мы очень ценим, именно Украина платит самую высокую цену в этой войне, теряя жизнь, испытывая страдания на своей земле, защищая свою свободу. Эту жертву надо уважать. Хотите помочь? Помогите. Но не пытайтесь убедить нас, что мы можем проиграть. Я не знаю ни одного примера в истории, когда пессимисты побеждали в войнах", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что целью Украины является восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

"Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Группы двадцати" говорил о мире и представил путь к нему. Но для достижения мира Россия должна перестать путать переговоры с ультиматумами. Пока Россия не готова к серьезному и искреннему разговору, нет смысла садиться за стол", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам против ее интересов: "Все понимают, что мир должен быть справедливым. А справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины. Эта цель вполне достижима".

Он также рассказал, что поставки оружия от партнеров продолжается, в частности они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и снабжая его Украине.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", - отметил он.

Министр отметил, что у Зеленского сложились прекрасные отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тесный диалог продолжается и на уровне министров иностранных дел двух стран.

"Мы видим, что Париж стремится быстро решать проблемы, когда они возникают. Когда есть такая привязанность, все можно преодолеть", - подытожил он.

Возможность переговоров с РФ

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал об условиях переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что прежде чем начинать переговоры с Российской Федерацией, необходимо остановить и разоружить российских оккупантов, а также изгнать их из Украины.