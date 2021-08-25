Эвакуацией украинский граждан из Афганистана занимается посольство страны в Таджикистане.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не просило Российскую Федерацию об эвакуации украинцев из Афганистана после захвата страны боевиками террористической организации "Талибан".

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"У МИД Украины отсутствует информация о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана граждан иностранных государств, в частности украинцев. Мы не обращались к российской стороне с соответствующими просьбами", - сообщил Николенко.

Читайте такжеТалибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августаОн отметил, что гражданам Украины, которые хотят уехать из Афганистана, необходимо обратиться в наше посольство в Таджикистане.

Ранее российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Министерство обороны РФ якобы по поручению российского президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран Организации договора о коллективной безопасности и Украины на четырех самолетах.

Как сообщал УНИАН, Украина уже тремя рейсами возвращала украинцев из Афганистана. В частности, 23 августа были эвакуированы 98 человек: 41 украинец и 57 афганцев.

В целом, по словам Николенко, что на территории захваченного талибами Афганистана остаются около 90 украинцев.

Автор: Виталий Саенко