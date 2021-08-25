Украина эвакуировала беженцев из Афганистана / фото REUTERS

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не просило Российскую Федерацию об эвакуации украинцев из Афганистана после захвата страны боевиками террористической организации "Талибан".

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"У МИД Украины отсутствует информация о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана граждан иностранных государств, в частности украинцев. Мы не обращались к российской стороне с соответствующими просьбами", - сообщил Николенко.

Читайте такжеТалибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августаОн отметил, что гражданам Украины, которые хотят уехать из Афганистана, необходимо обратиться в наше посольство в Таджикистане.

Ранее российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Министерство обороны РФ якобы по поручению российского президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран Организации договора о коллективной безопасности и Украины на четырех самолетах.

Как сообщал УНИАН, Украина уже тремя рейсами возвращала украинцев из Афганистана. В частности, 23 августа были эвакуированы 98 человек: 41 украинец и 57 афганцев.

В целом, по словам Николенко, что на территории захваченного талибами Афганистана остаются около 90 украинцев.

Автор: Виталий Саенко