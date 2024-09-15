Он отметил, что украинскую сторону не интересуют "договорняки в сите "Минска"".

Украина не намерена торговать собственными территориями, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Сумскую область.

"Заверил наших воинов, что Украина не планирует вести какой-либо торг за территории или договоренности в стиле Минска, что бы ни писали в газетах", - написал он в соцсети.

По словам министра, "это твердая позиция президента, и в Вашингтоне он представит вещи, которые точно усилят наших солдат".

Видео дня

"Пакет победы" Зеленского

13 сентября стало известно, что в этом месяце запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джозефом Байденом. "... В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы. Систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - сказал он.

А 14 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал намерение Зеленского привезти Бадену свой план победы в войне с РФ. "Нужна комплексная стратегия успеха в войне, и именно ее, как говорит президент Зеленский, он привезет, поэтому мы с нетерпением ждем возможности обсудить ее с ним. Президент Байден будет рад такому разговору", - сказал советник.

Вас также могут заинтересовать новости: