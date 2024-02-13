Известно, что Киев может получить 96,5 миллиардов евро субсидий от совместной сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет.

Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Европейского Союза в обмен на смягчение требований блока "Зеленый курс" во время вступительных переговоров, которые начнутся в следующем месяце.

Как пишет Reuters, об этом сообщил анонимный украинский чиновник. Отмечается, что интеграция огромного сельскохозяйственного сектора Украины, который до полномасштабного вторжения России в 2022 году был четвертым в мире поставщиком зерна, в Европейский Союз, вероятно, будет очень чувствительным как в политическом, так и в экономическом плане.

Известно, Киев может получить 96,5 миллиардов евро субсидий от совместной сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет, если действующие правила будут применены к расширенному союзу. Однако "Зеленый курс" ЕС, который десятилетиями устанавливает сельскохозяйственные правила для 27 членов блока, может осложнить ведение бизнеса для украинских фермеров больше, чем работа без субсидий, которые предоставляет блок, отмечает источник.

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"Мне кажется, что идеальная стратегия переговоров (это достичь) меньших ограничений в торговле, меньших ограничений по окружающей среде (для украинских фермеров), и мы готовы обменять это на субсидии. Мы должны защитить свою конкурентоспособность, мы не должны делать бюрократию, которая бы останавливала развитие особенно в наших условиях – например, получить десять экологических сертификатов за какую-то мелочь", – отметил чиновник.

Многие украинские аграрии считают, что присоединение к Евросоюзу даст им доступ к масштабным дотациям, что позволит увеличить урожай и принести больше дохода. Однако некоторые чиновники говорят, что эти субсидии могут сыграть против Украины.

"Я считаю, что это проблема. Дотации в сельском хозяйстве очень часто играют плохую роль, когда они становятся обезболивающим и к ним привыкают", – сказал чиновник.

Украинские аграрии могут стать менее динамичными, считает источник.

"Когда ты живешь в системе дотаций, ты к ним привязан. Если у вас дотация на морковь, то только морковь будет садиться", – отметил он.

Вступление Украины в ЕС: основное

28 февраля 2022 года украинская сторона официально подала заявку на членство Украины в Европейском союзе.

26 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Теперь Украина должна окончательно внедрить все семь рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление. В частности, до марта 2024 года необходимо практически внедрить ряд законов и продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

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