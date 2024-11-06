Дипломат считает, что наше упрямство в отстаивании наших собственных интересов - это главный рычаг, который у нас есть.

Бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИДа Вадим Пристайко заявил, что шансы Украины вступить в НАТО при президентстве Дональда Трампа меньше, чем при президентстве Джо Байдена.

Он подчеркнул, что этот процесс никогда не был линейным или легким.

"Понятно, что слово президента США при принятии консенсусных решений Альянса весит много, но есть и другие союзники, которые и в лучшие годы выступали против вступления Украины", - сказал Пристайко изданию ZN.UA.

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По его словам, теперь на это накладывается негативное отношение Трампа к Альянсу как идеи и организации, поэтому НАТО и украинских евроатлантистов "ждут сложные годы".

Пристайко напомнил, что НАТО - это, в первую очередь, политическая организация, где преобладают политические решения. Он отметил:

"Я могу представить себе ситуацию таких коренных политических изменений в мире, которые перевернут видение Трампом ценности Альянса и нашего участия в нем. Тогда, в отличие от осторожных демократов, можно ожидать быстрых, решительных шагов трампистов".

Дипломат считает, что наше упрямство в отстаивании наших собственных интересов - это главный рычаг, который у нас есть.

"А главный наш аргумент, как написано в Североатлантическом договоре, это то, что Украина способна "способствовать безопасности в Североатлантическом регионе" и разделяет принципы блока", - добавил он.

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