Российский самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и ушел на запасной аэродром в Сочи.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Ирак без объяснения причин не пустил в воздушное пространство самолет авиакомпании "Россия".

Как сообщает РБК, российский самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и ушел на запасной аэродром в Сочи.

"Самолет, выполнявший рейс FV5569 из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх на воздушном судне Boeing 737 и имеющий все разрешения на полет, без объяснения причины не был допущен в воздушное пространство Ирака", заявили в компании "Россия".

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Ночью разрешение на полет все-таки было получено. В 23.43 мск борт отправился в Шарм-эль-Шейх. Задержка рейса составила 4 часа.

Война в Украине и российские самолеты

С 14 марта 2023 года Министерство таможни и торговли Турции запретило обслуживать американские самолеты, которые эксплуатируют российские и белорусские авиакомпании.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США направило компаниям турецкой авиаотрасли письма-предупреждения о том, что обслуживание американских самолетов российских и белорусских авиакомпнаний, попавших под экспортные ограничения США, является нарушением Правил экспортного контроля.

1 февраля 2023 года сообщалось о том, что Турция закроет аэропорты для российских авиакомпаний с американскими самолетами. Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş отказался обслуживать самолеты перевозчиков из России, попавших под экспортные санкции США.

2 апреля 2023 года появилась информация о том, что вопреки санкциям Турция продолжает заправлять российские самолеты. Сообщалось, что небольшие авииакомпании все еще предоставляют сервис россиянам.

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