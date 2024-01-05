Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что будет принимать необходимые меры на международной арене.

Принудительное предоставление незаконно депортированным украинским детям с оккупированных территорий Украины гражданства Российской Федерации является признаком геноцида.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. Омбудсмен отреагировал на выдачу российским диктатором Владимиром Путиным приказа о присвоении украинским детям гражданства России.

В частности, в приказе отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, которые являются гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению Путина без учета всех или отдельных требований федерального законодательства. Заявление о вступлении в такое гражданство могут подать руководители российских организаций, в которое устроили под надзор ребенка.

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"В то же время, при заполнении анкеты, даже не указывается информация о месте жительства заявителя, его контактные данные, а только адрес и контакты по месту работы такого заявителя, который может исчезнуть в любой момент. Считаю, что присвоение детям гражданства РФ делается для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории", - отметил Лубинец.

По словам омбудсмена, получается, что за депортированных украинских детей, которые сейчас находятся в российских заведениях или в российских семьях под опекой, могут подать заявления о вступлении в гражданство российские граждане, которые Путин будет удовлетворять без каких-либо требований.

"Мы понимаем страшные последствия таких действий, ведь следующим шагом после получения ими "гражданства" РФ будет усыновление детей уже как россиян, а за этим - изменение их персональных данных", - подчеркнул Лубинец.

В этой связи, омбудсмен отмечает, что в один момент может так случиться, что ни одного украинского ребенка в РФ не останется, ведь все они в течение следующих 3 месяцев могут стать "россиянами".

Лубинец, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, намерен принимать все необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене. "Ведь перевод детей из одной национальной группы в другую, безусловно, которой является предоставление принудительного гражданства детям, является одним из признаков геноцида", - подчеркнул он.

Что известно о новом указе Путина:

Как сообщал УНИАН, вчера диктатор подписал указы, которыми упростил прием в российское гражданство для ряда категорий украинцев и иностранцев, воюющих на стороне Российской Федерации.

Согласно указам, речь идет об упрощенной выдаче паспортов РФ лицам без гражданства, и украинцам, которые не имеют другого гражданства, родились и постоянно проживали в оккупированном Крыму, но оставили его до аннексии. Также указ касается украинцев, находящихся в России на правах временного или постоянного проживания.

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