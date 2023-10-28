Подоляк уверен, что сама по себе смерть Путина только запустит в ускоренном режиме процессы разложения РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал нашумевшие сообщения анонимных Телеграм-каналов, утверждающих о смерти президента РФ Владимира Путина.

"Информационно - это незначимый эпизод. И вообще всё, что касается жизни и смерти Путина или его болезни - это совершенно ровным счётом никак ни на что уже не влияет. Тоесть, вся эта вся эта сегодняшняя ситуация будет доиграна вплоть до уничтожения более важного: до разрушения конструкции нынешнего российского государства, которое является классическим авторитарным государством с определённой опричниной", - сказал он в эфире.

Подоляк уверен, что это будет разрушено и соответственно сама по себе смерть Путина только запустит в ускоренном режиме процессы разложения РФ.

"Это будет являться неотъемлемым и неостановимым процессом, но как информационное сообщение, ещё раз подчёркиваются, больше такой литературный феномен типа посмотреть, насколько абсурдистские темы живут в дисскусионной среде", - добавил он.

Информация о смерти Путина - детали

22 октября в России также начали распространяться слухи о том, что у Путина произошла остановка сердца. Сообщалось, что его нашли без сознания на полу охранники.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя слухи о якобы смерти президента России Владимира Путина, отметил, что они хоть и приятные, но это все же слухи.

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