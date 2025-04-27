Отмечается, что события 26 апреля стали своего рода "победой" для Зеленского и Украины в критический момент войны.

Украинцы увидели небольшую искру надежды на то, что президент США Дональд Трамп не будет пытаться навязать Украине невыгодный мирный план, пишет The New York Times.

"Рейтинг президента Трампа среди украинцев практически держится на искусственном дыхании. Но многие с воодушевлением восприняли одно его заявление в субботу после встречи с президентом Владимиром Зеленским, когда он задал вопрос: почему президент России Владимир Путин продолжает бомбить Украину, в то время как США пытаются организовать мирные переговоры", - говорится в публикации.

Отмечается, что события 26 апреля стали своего рода "победой" для Зеленского и Украины в критический момент войны.

Видео дня

В NYT напомнили, что Зеленскому удалось провести около 15 минут наедине с Трампом в Риме и поговорить с ним на равных, о чем свидетельствовали опубликованные фотографии встречи. Указывается, что снимки запечатлели сцену, резко отличающуюся от неудачной встречи в Овальном кабинете в конце февраля.

"Фотографии из Рима были просто невероятными… Команда Трампа в последнее время слишком подвержена кремлевским нарративам, поэтому для Киева было полезно донести свою точку зрения напрямую до Трампа. Может быть, теперь Трамп чуть лучше поймет обеспокоенность Украины", - заявил директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик.

Некоторые опрошенные украинцы признали, что Трамп способен менять свое мнение с головокружительной скоростью. Однако их утешало то, что Белый дом назвал субботнюю беседу "очень продуктивным обсуждением".

Украинец Олег Карась назвал фотографии двух лидеров "потрясающими" и сказал, что, по его мнению, "Трамп его слушал":

"Нужно привезти Трампа сюда. Пусть увидит это место. Пусть поедет туда, где упала ракета. Пусть увидит, что произошло".

Военный аналитик Сергей Грабский заявил, что говорить о мирном соглашении сейчас преждевременно, а Москва играет в "политический пинг-понг" с администрацией Трампа:

"Россия не остановится".

Министр экономики Украины Юлия Свириденко назвала встречу Трампа и Зеленского "шансом двигаться вперед - строить настоящий мир через силу". По ее мнению, только усиление санкций и усиление давления на Россию смогут положить конец войне.

Напомним, Трамп после встречи с Зеленским в Риме заявил, что Путина не было ни единой причины запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни:

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций".

Вас также могут заинтересовать новости: