Богуцкая считает идею выплаты денег вакцинированным неправильной.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, которая в начале пандемии ходила в Раду в вязаной маске, выразила недовольство инициативой президента платить по тысяче гривень вакцинированным гражданам.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Как я и думала, тысяча на вакцинацию ещё больше расколет тех кто "за" и нет. Уже с утра ФБ переполнен мемами с Зеленским на 1000-гривневых купюрах, а в ответ вакцинированные аплодируют тысяче гривен, которая будет содрана с антиваксов. Неправильно всё это", - считает депутат.

"Финансовая забота государства о здоровье своих граждан, которые не зависимо от вакцинации сдают ПЛР-тесты при первых симптомах любой ОРВИ инфекции и платят за это в среднем 600 грн - говорит о какой-то странной заботе", - добавила Богуцкая.

Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по тысяче гривень. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить обещанную тысячу.

Автор: Виолетта Орлова