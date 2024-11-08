По словам Владислава Фарапонова, Украина должна понять, насколько готов Трамп влиять на Путина.

Сейчас украинская власть должна понять, насколько готов новоизбранный президент США Дональд Трамп влиять на правителя России Владимира Путина. Такое мнение в интервью УНИАН высказал глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

По его словам, сейчас будет происходить коммуникация Киева с командой Трампа, ведь пока непонятно, насколько новый глава Белого дома готов давить на Путина.

"Когда мы это поймем, станет проще коммуницировать и доносить нашу позицию", - сказал эксперт.

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Он рассказал, что виделся с послом Украины в США Оксаной Маркаровой и понял, что "ни на какие компромиссы мы не пойдем":

"И это правильно, это сильная позиция... Если Трамп хочет переговоров, то относительно участия Украины должна быть четкая ясность".

Как сказал Фарапонов, одним из методов воздействия на Россию может быть, в частности, ограничение для российских сателлитов в мире.

"Может быть еще больше санкций, могут быть персональные санкции. В общем, рычаги влияния на Россию, если не принимать во внимание увеличение финансовой и военной помощи Украине, - это санкции и "охлаждение" контактов", - отметил аналитик.

Он также считает, что в первые два года администрация Трампа будет концентрироваться на внутренней политике:

"Это будет приоритет. Но это не означает, что на внешне-политическом поприще будет какой-то простой".

Эксперт также считает, что Европа пока очень медлительна в плане поддержки Украины - в том числе и в производстве оружия.

"На самом деле это очень маловероятно, что Европа сможет компенсировать помощь США. Во-вторых, считаю, США будут лидером западного мира и в дальнейшем", - резюмировал Фарапонов.

Реакция Украины на победу Трампа

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США. Глава государства выразил надежду, что вместе с Трампом Киеву удастся приблизить справедливый мир в Украине благодаря подходу "мир через силу".

В то же время военный эксперт Роман Свитан спрогнозировал будущее отношений Киева с Трампом. По его словам, Украина будет работать с новоизбранным президентом США по его правилам игры.

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