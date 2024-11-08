Сейчас украинская власть должна понять, насколько готов новоизбранный президент США Дональд Трамп влиять на правителя России Владимира Путина. Такое мнение в интервью УНИАН высказал глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.
По его словам, сейчас будет происходить коммуникация Киева с командой Трампа, ведь пока непонятно, насколько новый глава Белого дома готов давить на Путина.
"Когда мы это поймем, станет проще коммуницировать и доносить нашу позицию", - сказал эксперт.
Он рассказал, что виделся с послом Украины в США Оксаной Маркаровой и понял, что "ни на какие компромиссы мы не пойдем":
"И это правильно, это сильная позиция... Если Трамп хочет переговоров, то относительно участия Украины должна быть четкая ясность".
Как сказал Фарапонов, одним из методов воздействия на Россию может быть, в частности, ограничение для российских сателлитов в мире.
"Может быть еще больше санкций, могут быть персональные санкции. В общем, рычаги влияния на Россию, если не принимать во внимание увеличение финансовой и военной помощи Украине, - это санкции и "охлаждение" контактов", - отметил аналитик.
Он также считает, что в первые два года администрация Трампа будет концентрироваться на внутренней политике:
"Это будет приоритет. Но это не означает, что на внешне-политическом поприще будет какой-то простой".
Эксперт также считает, что Европа пока очень медлительна в плане поддержки Украины - в том числе и в производстве оружия.
"На самом деле это очень маловероятно, что Европа сможет компенсировать помощь США. Во-вторых, считаю, США будут лидером западного мира и в дальнейшем", - резюмировал Фарапонов.
Реакция Украины на победу Трампа
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США. Глава государства выразил надежду, что вместе с Трампом Киеву удастся приблизить справедливый мир в Украине благодаря подходу "мир через силу".
В то же время военный эксперт Роман Свитан спрогнозировал будущее отношений Киева с Трампом. По его словам, Украина будет работать с новоизбранным президентом США по его правилам игры.
Вас также могут заинтересовать новости: