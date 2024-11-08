Угроза протекционистской торговой политики США заставляет ЕС ускорять экономические реформы.

Европейский Союз должен сосредоточиться на "наведении порядка в собственном доме". Об этом, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает Reuters.

По ее словам, главными вопросами для ЕС сейчас должны стать конкурентоспособность, оборона и тарифы.

"Не спрашивайте, что США могут сделать для вас, спрашивайте, что Европа должна сделать для себя. Европа должна найти баланс. Я имею в виду вопрос конкурентоспособности, тарифов. Мы знаем, что нам делать", - подчеркнула Мелони.

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Реакция мира на победу Трампа

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Он призвал обе страны найти "правильный путь к взаимопониманию", поскольку анонсированные пошлины США угрожают вернуть страны во времена торговой войны.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении новоизбранного президента США напомнил об Украине. Он, в частности, выразил надежду, что "региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, закончатся".

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