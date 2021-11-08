Экс-президент якобы сам передал патриархии, что хочет причаститься, и ритуал был проведен с благословения патриарха.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили исповедался и причастился.

Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал епископ Грузинской православной церкви, митрополит Николоз (Пачуашвили), пишет "Новости-Грузия". По его словам, он посетил политика в тюрьме.

"Сегодня 8 ноября и 39 день голодовки Михаила Саакашвили. Хочу сказать, что сегодня исторический день. Это моя оценка. Я был в тюрьме, навестил третьего президента Грузии. Он принял святое причастие. Я причастил его кровью и плотью Христовой - крошками хлеба, смоченными в вине", - заявил священнослужитель.

Он также сказал, что экс-президент сам передал патриархии, что хочет причаститься, и ритуал был проведен с благословения патриарха.

"Он выглядит как человек, который голодает уже 40-й день, и очень ослаб. Я был у него в самом начале, через несколько дней после его приезда. Я навестил его, он был совершенно здоровым. ... Я никогда в жизни ничего не делал без патриарха. Сам Михаил Саакашвили сказал нам, что хочет причаститься. Когда я рассказал об этом патриарху, он, не колеблясь ни минуты, сказал, что если он хочет причаститься, то он обязательно должен это сделать. Это было несколько дней назад, около недели назад. После этого я готовился процедурно. С благословения патриарха он принял святое причастие", - сообщил владыка Николоз.

Митрополит назвал этот день "историческим".

"О нем (о Саакашвили - УНИАН) часто говорят, что он должен покаяться. Покаяние с точки зрения христианства это действие. Это не крокодильи слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы. Это человек, который девять лет был единоличным правителем Грузии, который через девять лет по своей воле вернулся в Грузию, сел в тюрьму и 40 дней держал пост, он постился "сухим постом". После этого он исповедался и причастился. Если кому-то это кажется невеликим делом, пусть сам попробует держать пост 40 дней, и увидит, каково это", - добавил Николоз.

Саакашвили он сравнил с израильским царем Давидом и канонизированными правителями Грузии - царем Давидом Агмашенебели и царем Деметре Самопожертвователем. По мнению митрополита, только эти исторические примеры личностей, которые покаялись за свои грехи, могут проиллюстрировать то, как покаялся Саакашвили.

"Я 30 лет исповедую и причащаю людей… Он (Саакашвили - УНИАН) исповедовался достойно… Людям трудно соблюдать пост, и вот так, "всухую" держать пост 40 дней, исповедаться и причаститься, это очень большое достижение… Для политиков это была голодовка, а для меня - пост", - отметил священнослужитель.

По поводу уголовного дела Саакашвили митрополит считает, что "все люди должны нести ответственность за свои действия, но судебное разбирательство и судебное решение должны быть адекватными".

Задержание Саакашвили в Грузии: подробности

Михаил Саакашвили, который является гражданином Украины, впервые с 2013 года тайно вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов.

Читайте такжеВ Грузии показали видео, на котором Саакашвили принимает пищу (видео)Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений: экс-президент приговорен к шести годам лишения свободы.

В настоящее время Саакашвили содержат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует Саакашвили.

10 ноября должен начаться судебный процесс над Саакашвили по делу о погроме в телекомпании "Имеди", и власти, исходя из мер безопасности, рассматривают вопрос о том, чтобы организовать суд в Руставском пенитенциарном учреждении.

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Автор: Катерина Комолова