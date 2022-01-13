В ГБР считают, что произошло незаконное отчуждение данного завода из государственной собственности по заниженной стоимости.

Арестованы 100% акций завода "Большевик", который Фонд госимущества в октябре прошлого года продал на аукционе за 1,43 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований это произошло в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года (до 2018 года завод "Большевик").

В сообщении сказано, что сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости, что нанесло экономический ущерб государственным интересам.

При этом экспертизой установлено, что отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло негативно повлиять на правдивость такой оценки.

Читайте такжеСтолтенберг: Россия является агрессором и создает кризис, а не УкраинаВ ГБР отмечают, что следственный судья, по ходатайству стороны обвинения, наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

В сообщении сказано, что уголовное производство начато по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 декабря 2021 года председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что государственный бюджет получил 1,4 млрд грн по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик". Кроме того, инвестор обязался погасить все долги государственного предприятия – более 500 млн грн.

27 октября Фонд государственного имущества продал 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") в Киеве на аукционе за 1,43 млрд грн. Во время торгов участниками, которых было трое, было сделано всего два шага.

Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Дженерал комерс".

Читайте такжеВ 2022 году украинцев ждут новые электронные услуги: премьер раскрыл подробностиПо информации СМИ, ООО "Дженерал Комерс" зарегистрировано в Киеве, уставный капитал составляет 4 тыс. грн. По данным YouControl, компания занимается неспециализированной оптовой торговлей. Она якобы связана с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

18 ноября 2021 года Сенниченко заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию, а не якобы из-за неудачной приватизации завода "Большевик".

На пресс-конференции он сказал: "подготовка и продажа завода "Большевик" были осуществлены на максимально высоком уровне раскрытия информации и маркетирования. Нет, не связана. Отставка – это мое личное желание и мои планы".

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