США ожидают от Рады продвижения по законодательству относительно НАБУ и реформы СБУ.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки ожидают от Верховной Рады Украины защиты независимости Национального антикоррупционного бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила во время форума "Ялтинская европейская стратегия".

"Мы также с нетерпением ожидаем от Верховной Рады продолжения принятия законодательства в отношении Национального антикоррупционного бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформированию служб безопасности. Все эти дела касаются здоровья, мощи, очищения Украины и правительства, которое служит своим гражданам", - сказала Нуланд.

"Мы и в дальнейшем будем говорить об этих вещах, но определенный существенный прогресс был достигнут, и мы лишь хотим видеть, что Украина придерживается этого курса", - сказала она.

Договоренности Украины и США по НАБУ

Как сообщал УНИАН, в совместном заявлении по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Америки Джо Байдена сказано, что Украина планирует немедленно избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и принять законодательство для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро, а также обеспечить прозрачный и надежный процесс отбора его преемника.

Автор: Виталий Саенко