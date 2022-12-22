Речь идет о раунде "важной помощи в сфере безопасности и экономики для Украины".

Конгресс США может в ближайшее время утвердить новый раунд "важной помощи для Украины в сфере безопасности и экономики". Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила надежду, что это произойдет в следующие 48 часов.

Как сообщает "Голос Америки", об этом Пелоси сказала, поздравив президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе.

"Сегодня мы поздравляем храброго и мужественного президента Зеленского, чтобы отметить в его лице также и храбрый и мужественный объединенный народ Украины за то, что они делают, чтобы защитить демократию", – сказала спикер.

Во время своего выступления Пелоси отметила, что в 1941 году перед Конгрессом выступал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Тогда он "призвал Америку бороться с тиранией в Европе". Отец Пелоси был членом Конгресса.

"Мы делаем наиболее благородную работу в мире – не только защищая сердца и дома, но и дело свободы в каждой земле", - сказал тогда Черчилль.

"Именно это и делает народ Украины", - подчеркнула Пелоси.

Она выразила надежду, что в течение следующих 48 часов Конгресс утвердит новый раунд "важной безопасности и экономической помощи для Украины" и высоко оценила решение Байдена предоставить системы противовоздушной обороны Patriot.

Помощь от США

Президент Владимир Зеленский впервые за время войны покинул Украину ради зарубежного визита и отправился в Вашингтон. Там он провел ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, состоялись переговоры с президентом США Джо Байденом.

Во время поездки в Вашингтон американский президент Джо Байден подтвердил, что США передадут Украине одну батарею дальнобойного ЗРК Patriot для защиты неба.

Украинских военных будут учить пользованию ЗРК в третьих странах, это может занять "определенное время", заметил Байден.

По итогам визита Владимир Зеленский заявил, что возвращается в Украину с хорошими новостями, в частности по усилению обороноспособности страны.

Вас также могут заинтересовать новости: