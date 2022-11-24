Он также добавил, что Россия должна "открыть путь для мирных переговоров".

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обратился к России с призывом прекратить атаковать Украину ракетами. Немецкий лидер отметил, что Россия проигрывает на поле боя, а потому цинично наносит удары по критической инфраструктуре.

"Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно", - заявил Шольц для DW.

Он также добавил, что Россия должна "открыть путь для мирных переговоров".

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В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия России "военным преступлением".

"23 ноября были обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", - сказал глава Французской Республики.

Массированный ракетный удар по Украине 23 ноября

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз осуществила масштабную атаку по Украине. ПВО сбила 5 БПЛА и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

Множество жителей страны остались без света, отопления, мобильной связи и водоснабжения.

Также сообщалось о погибших и пострадавших среди гражданского населения.

23 ноября Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма.