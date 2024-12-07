В частности соперник Шольца критикует его за нерешительность в отношении войны в Украине.

Находясь в состоянии полномасштабной войны с РФ уже более 1000 дней, Украина была втянута и в другую борьбу, которая продолжается за более 1000 километров на запад, а именно за пост следующего канцлера Германии, пишет Financial Times.

"Олаф Шольц, действующий социал-демократ, и его соперник Фридрих Мерц, лидер оппозиционных христианских демократов (ХДС), поставили войну в центр своих кампаний накануне досрочных выборов в феврале", - отметили в материале.

В частности, в минувшие выходные Шольц обвинил Мерца в "игре в русскую рулетку с безопасностью Германии", выдвигая ультиматумы Москве, тогда как Мерц сказал, что мобилизация страха перед войной является "ДНК социал-демократов".

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"Чем больше [Владимир] Путин разжигает войну, тем больше мы должны сохранять холодную голову", - заявил канцлер на партийной конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

В то же время Мерц и его партия изображают Шольца как слабого лидера, чья поддержка Украины "только продолжила страдания союзника Германии и пошла на пользу России".

Также кандидат в канцлеры от консерваторов отмечал в октябре, что Германия должна пригрозить вооружить Украину крылатыми ракетами большой дальности Taurus, если РФ не прекратит атаковать гражданскую инфраструктуру государства.

"Вопрос Taurus стал четкой линией разграничения между Шольцом и его соперниками. Киев неоднократно призывал канцлера прислать ему оружие немецкого производства, которое является более мощным, чем американские и британские ракеты, которые он сейчас использует для нанесения ударов по российским целям. ХДС и Зеленые поддерживают Украину в этом вопросе", - напомнили в FT.

Кроме того, Мерц считает одной из слабых сторон Шольца то, что он пренебрегает союзниками Германии. В частности, на этой неделе он обвинил канцлера в том, что тот "ушел наедине", когда позвонил Путину впервые за почти два года. По словам Мерца, после этого телефонного разговора Путин усилил свои обстрелы украинской гражданской инфраструктуры.

"Эти односторонние шаги [Шольца] привели к ухудшению стратегической ситуации в Украине", - сказал он.

Мерц добавил, что Шольц также очень долго колебался предоставлять ли Украине определенные виды тяжелого оружия.

"В нашей поддержке Украины мы действуем недостаточно стратегически, решительно и скоординировано", - считает политик.

Однако такой подход Шольца по ракетам Taurus поддерживают избиратели. В частности опрос RTL/ntv показал, что 63% немцев выступают против предоставления Украине такого вооружения.

"Шольц, безусловно, задел за живое. В Германии существует много скептицизма относительно предоставления Украине дальнобойного оружия, особенно среди избирателей СДПГ", - отметила политолог из Берлинского свободного университета Юлия Ройшенбах.

"Одна из немногих вещей, которые Шольц может продать избирателям, - это его репутация благоразумного канцлера, который обеспечил существование Украины, и вместе с тем мы не оказались в Третьей мировой войне", - добавил политолог из Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Фридрих Мерц и Олаф Шольц - последние новости

Ранее издание Der Spiegel писало, что Фридрих Мерц и Олаф Шольц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины окажется более убедительной. В издании отметили, что вместо того, чтобы четко объяснить, как они планируют укреплять обороноспособность Европы, Шольц и Мерц "застряли в кругу взаимных обвинений".

В то же время Мерц заявил, что согласился бы предоставить Украине крылатые ракеты Taurus только при одном условии. По его словам, сначала Германия должна сказать Путину, что тот должен остановить атаки на украинские гражданские объекты, если этого не произойдет, тогда Берлин передаст эти ракеты.

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