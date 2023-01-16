В МИД РФ возмущены "антироссийским курсом правительства Великобритании".

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рад российским санкциям против него, "если это плата за украинскую свободу".

"Российское правительство применило ко мне санкции. Ладно. Если это плата за поддержку украинской свободы, то я счастлив санкциям", - пишет Клеверли в Тwitter.

Напомним, Клеверли ранее заявил, что предоставление Украине танков вполне может быть частью "следующего этапа" поставок вооружения Киеву.

Видео дня

Санкции против Великобритании - что известно

12 января стало известно, что Российская Федерация внесла в "черный список" 36 представителей Кабинета Министров, силовых ведомств и журналистов Великобритании.

Ограничения ввели якобы "в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании", который "продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации России".

Стоит отметить, что Великобритания активно вводила санкции относительно политиков и олигархов из России, а также Лондон активно поддерживает Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: