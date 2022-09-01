Речь идет об активах одного из граждан РФ, на которого указом президента Украины наложены санкции.

Суд удовлетворил первый иск Минюста к россиянину о взыскании в доход государства его активов, которые находятся на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, 1 сентября, коллегия судей ВАКС полностью удовлетворила исковые требования Минюста и приняла решение взыскать в доход государства активы российского гражданина, на которого указом президента Украины наложены санкции.

Отмечается, что это первое решение о конфискации имущества российского гражданина в Украине, которая может применяться только во время действия военного положения к тем лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины.

Видео дня

"Во время судебного разбирательства установлен факт поддержки российским гражданином действий страны-агрессора, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Судом установлена связь между деятельностью ответчика как конечного бенефициарного владельца ряда юридических лиц, которые занимаются изготовлением беспилотных летательных аппаратов для российской армии, и фактом использования таких БПЛА во время российской вооруженной агрессии против Украины", - рассказали в суде.

Так, коллегия судей установила причинную связь между действиями ответчика, которые заключались в организации материально-технического обеспечения подготовки и осуществления вооруженной агрессии против Украины, и нарушением фундаментальных прав и свобод человека и общества в целом.

Как сообщал УНИАН, суд арестовал имущество жены Медведчука Оксаны Марченко.