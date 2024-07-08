По словам Петра Павела, украинцев уверят, что процесс необратим: есть четкий путь к членству.

В обозримом будущем Украина не станет членом НАТО. Об этом накануне саммита Альянса, который состоится 9-11 июля, в интервью Time сказал президент Чехии Петр Павел.

По его словам, очевидно, что конечной целью является полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым.

"Но мы все понимаем, что это нелегкая задача. В обозримом будущем этого не произойдет", - отметил политик. Видео дня

Он использовал историческую аналогию, чтобы объяснить, где линия фронта в Украине, вероятно, останется в ближайшие годы, сравнив ее со спорными границами, которые разделили Европу во время холодной войны.

"Мы никогда не должны признавать, что эти территории являются частью России. Мы всегда должны называть их временно оккупированными территориями. Но это не означает, что Украина или ее сторонники в НАТО смогут положить конец этой оккупации в ближайшее время", - подчеркнул Павел.

Он считает, что россиянам удалось перевести свою экономику на военные рельсы.

"Но есть и определенные пределы. У них закончатся все резервы в течение года. И это поставит их в чрезвычайно трудное положение", - говорит президент Чехии.

Издание отмечает, что встреча лидеров НАТО на этой неделе предоставит еще одну возможность изменить эту ситуацию. Но и здесь Павел не ожидает большого прорыва.

"В Вашингтоне Украину не пригласят стать членом Альянса. Это понимают все. Но украинцев уверят, что процесс необратим: есть четкий путь к членству", - резюмировал Павел.

Саммит НАТО в Вашингтоне - последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. Он отметил, что ожидает от лидеров стран-членов и правительств согласования существенного пакета помощи Киеву.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне. Об этом сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, для Киева первоочередную важность имеет усиление противовоздушной обороны системами Patriot со стороны западных партнеров.

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