Таким образом РФ "испытывает стойкость Запада", считает она.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предостерегла Украину от "ложного чувства безопасности" после заявлений РФ о выводе войск.

Своё мнение она высказала в статье для The Telegraph.

Трасс считает, что Россия может "испытывать стойкость" Запада, затягивая противостояние на границе с Украиной на месяцы.

"Мы не должны впадать в ложное чувство безопасности, когда Россия утверждает, что некоторые войска возвращаются в свои казармы, в то время как на самом деле наращивание российской военной мощи не показывает никаких признаков замедления", - сказала она.

Читайте такжеНе все страны НАТО хотят видеть Украину в Альянсе – ЗеленскийПо ее словам, сейчас нет никаких доказательств того, что россияне уходят из приграничных районов возле Украины.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины военных, которых, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия стянула к границам Украины более 150 тысяч вооруженных военных.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском пограничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщениям о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российский отвод. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".